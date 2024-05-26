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Названа новая потенциальная причина неврологических заболеваний

LiveSci: изменения в микробиоме мозга связаны с неврологическими заболеваниями

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Shutterstock

Совокупность микроорганизмов, населяющих головной мозг, может играть определенную роль в патогенезе неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает издание LiveScience (LiveSci) со ссылками на исследования ученых из Эдинбургского университета.

Предположение о том, что мозг человека обладает собственным микробиомом, было впервые выдвинуто в 2013 году. Ранее считалось, что мозг является стерильным органом, защищенным от различных бактерий и вредных агентов, циркулирующих в крови.

В здоровом мозге так называемый гематоэнцефалический барьер (физиологический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой) выполняет функцию естественного фильтра. Однако в процессе старения и при неврологических заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, этот защитный барьер становится менее прочным, облегчая проникновение нежелательных молекул и частиц.

Исследователи из Эдинбургского университета доказали, что в мозге людей с болезнью Альцгеймера содержится более обширное разнообразие бактерий и грибков, чем у здоровых людей. Однако установить, как именно нарушается микробиом мозга, ученые пока не могут.

Некоторые исследователи предполагают, что заболевания полости рта (гингивит, кариес) вызывают повреждение тканей, которое затем позволяет бактериям микробиома рта перемещаться в мозг через нервную систему. Также отмечается, что бактерии полости рта способны вырабатывать амилоидные белки. Они важны для нормальной работы мозга, но в избытке могут объединяться в нежелательные белковые скопления, нарушающие работу нейронов при болезни Альцгеймера.

Ранее были найдены новые причины болезни Альцгеймера.

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