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В США допустили отмену эмбарго на продажу оружия Саудовской Аравии

Белый дом готов снять ограничения на поставки оружия в Саудовскую Аравию

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Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

США, как ожидается, в ближайшие недели снимут запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии, сообщили американские чиновники. Об этом пишет Financial Times.

Три года назад президент Джо Байден приостановил поставки такого оружия королевству вскоре после вступления в должность, раскритиковав действия Эр-Рияда в столкновении с Йеменом из-за опасений, что американское оружие используется в авиаударах по мирным жителям.

«Решение пересматривалось после того, как в 2022 году ООН организовала перемирие, в основном соблюдавшееся, поскольку Эр-Рияд стремился выйти из гражданского конфликта в Йемене, в который он вступил девять лет назад», — говорится в сообщении.

Высокопоставленные американские чиновники заявили на этой неделе, что Вашингтон и Эр-Рияд близки к заключению ряда двусторонних сделок, включая оборонный пакт и сотрудничество США в зарождающейся гражданской ядерной программе королевства.

До этого Лавров отреагировал на разговоры об ударах по России американским оружием.

Ранее США нашли нового союзника в Африке.

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