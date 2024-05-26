Стало известно, куда следовал сухогруз, врезавшийся в железнодорожный мост в Ростове-на-Дону

Сухогруз «Зеленга», столкнувшийся с опорой разводного железнодорожного моста в Ростове-на-Дону, следовал Крым с грузом арматуры. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в сфере морских перевозок.

Источник агентства уточнил, что судно загрузили арматурой в Ростове-на-Дону. Отмечается, что сухогруз «Зеленга» построили в 1978 году, он ходит под флагом России. 21 мая судно прибыло из Азова Ростовской области.

По факту столкновения сухогруза с опорой моста организована проверка Южной транспортной прокуратурой и Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ.

26 мая универсальный сухогруз врезался в несудоходный пролет моста в Ростове-на-Дону из-за потери управления. Отмечалось, что ж/д пути повреждений не получили, мост функционирует в обычном режиме. На расписание поездов это не повлияло.

По предварительным данным, причиной аварии стала механическая неисправность. Повреждена рубка судна, степень повреждения моста неизвестна. Позже сухогруз отбуксировали. Также отмечается, что в момент столкновения по мосту проезжали велосипедисты.

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