Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Советника губернатора Орловской области задержали

«Орловские новости»: советника губернатора региона Лежнева задержали

close
100%
«Советник Лежнев»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Советник Лежнев»

Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова, задержан. Об этом сообщает издание «Орловские новости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что 24 мая советник губернатора опубликовал в своем Telegram-канале последний пост. Что конкретно ему вменяют, выяснить не удалось. Сейчас Лежнев доставлен в Орел и находится в изоляторе временного содержания.

По информации издания, последние полтора года Лежнев занимался волонтерской работой по доставке гуманитарных грузов из Орловской области российским бойцам в зону проведения специальной военной операции.

26 мая замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов подал в отставку. Его задержали 24 мая по подозрению в получении крупной взятки. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, его заместитель написал заявление по собственному желанию и губернатор принял документ.

24 мая Мещанский районный суд Москвы арестовал старшего брата главы республики Ингушетии Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве.

Ранее в Москве вынесли приговор начальнику отдела по вопросам миграции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами