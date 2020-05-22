Почти 39 млн человек потеряли работу из-за пандемии в США

Почти 39 млн жителей Соединенных Штатов остались без работы из-за ограничительных мер, введенных в стране из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сообщение американского министерства труда.

За минувшую неделю за пособием по безработице обратились более 2,4 млн человек, указано в сообщении. Отмечается, что общее число обращений за пособием выросло до 38,6 млн.

При этом, по данным министерства, последние семь недель наблюдается снижение числа поданных заявлений, однако оно все равно в десять раз превышает аналогичный показать в докризисный период.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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