США направят Украине еще $1 млн на борьбу с COVID-19

США направят Украине еще $1 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американское посольство в Киеве.

Отмечается, что средства будут выделены через Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID).

«Эта помощь, которая будет предоставлена через украинскую неправительственную организацию, будет использована для закупки товаров, связанных с COVID, включая медицинское оборудование и расходные материалы», — говорится в сообщении.

Известно также, что американское правительство уже выделило украинскому государству $15,5 млн на борьбу с COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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