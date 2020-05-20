Цена нефти Brent превысила $36 за баррель

Цена нефти Brent увеличилась на 4,3%, достигнув $36,14 за баррель, пишет ТАСС.

Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля.

Нефть марки WTI тоже подорожала — на 4,3% до $33,33 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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