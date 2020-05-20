Саудовская Аравия хочет продолжить нефтяную войну вопреки новой сделке ОПЕК+, считает эксперт

Сообщение агентства Bloomberg об армаде саудовских нефтяных танкеров, выдвинувшихся в сторону портов на побережье США, может свидетельствовать о продолжающихся попытках Эр-Рияда усидеть на двух стульях, о желании продолжить нефтяную войну даже вопреки достигнутым соглашениям в обновленном формате ОПЕК+, считает старший аналитик WMT Consult Валерий Андрианов.

«С одной стороны, Эр-Рияд пытается взять реванш в «нефтяной войне» с Россией, переведя ее из фазы открытого противостояния в стадию затяжной, но не менее ожесточенной борьбы за рынки. Напомним, в марте-апреле Саудовская Аравия уже прибегала к изощренным обманным маневрам. Так, «королевство пустынь» заявило о якобы бурном росте добычи нефти после срыва переговоров о продлении сделки ОПЕК+. На деле же Эр-Рияд «отправил в бой», то есть выкинул на мировой рынок значительные объемы сырья, ранее накопленного в хранилищах и танкерах.

Тем самым он создал иллюзию роста производства нефти будто бы за счет запуска резервных добычных мощностей. В итоге условия сделки ОПЕК+ 2.0 оказались весьма выгодны королевству. Договорившись с Москвой о сокращении добычи на 2,5 млн барр./сут., Эр-Рияд фактически урезал объемы «на бумаге», в то время как Россия вынуждена уменьшать реальную добычу и экспорт.

С другой стороны, Саудовская Аравия ведет двойную политику и в отношении Соединенных Штатов. По мнению ряда экспертов, решение о выходе из сделки ОПЕК+ и об обвале нефтяных цен было принято Эр-Риядом не без благословения финансовых кругов США, заинтересованных в поражении Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.

Трамп, как известно, выступает в роли главного лоббиста американской нефтяной индустрии, по которой больно ударил ценовой коллапс. Но ситуация изменилась после апрельского телефонного разговора Трампа и саудовского принца Бен Сальмана, накануне нового раунда переговоров в формате ОПЕК+. Видимо, президент США напомнил саудовскому истэблишменту, кто пока является хозяином Белого дома и к чему могут привести попытки договориться с его противниками.

Урок был закреплен 8 мая в ходе телефонного разговора Трампа с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом, после чего Эр-Рияд объявил о дополнительном сокращении добычи на 1 млн барр./сут.

История с новой нефтяной интервенцией Саудовской Аравии, материализовавшейся в армаде нефтяных танкеров у побережья США, свидетельствует о том, что Эр-Рияд не считает игру проигранной. Хотя Bloomberg видит в этом «эхо нефтяной войны», разгоревшейся в марте (то есть поставки в рамках заключенных в марте сделок), можно предположить, что это очередная «разведка боем», прощупывание реакции официального Вашингтона на новые попытки нефтяной экспансии Эр-Рияда», — отметил Андрианов.