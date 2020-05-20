В Госдуме поддержали смягчение условий досрочного выхода на пенсию
Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею о смягчении условий для выхода на досрочную пенсию. Об этом пишет «360».
Он поддержал данное нововведение. По его словам, оно даст возможность ряду граждан предпенсионного возраста отправиться на заслуженный отдых и получать положенные им выплаты.
Нилов также добавил, что проведенная в 2018 году пенсионная реформа действительно отразилась на рынке труда. Гражданам предпенсионного возраста порой трудно устроиться на работу, а со смягчением условий у них появится возможность досрочно выйти на пенсию.
До этого стало известно, что Минэкономразвития направило в правительство план по восстановлению экономики страны, который включает в себя упрощение условий для выхода на досрочную пенсию в России.
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