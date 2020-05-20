Голикова прокомментировала ситуацию с безработицей в России
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В настоящее время в России безработными зарегистрированы 1 млн 665 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы понимаем, что проблемы на рынке труда есть, мы видим, и мы мониторируем это в ежедневном режиме относительно того, как развивается ситуация», — уточнила она.
По ее словам, все будет зависеть от дальнейшей ситуации на рынке труда после окончания режима нерабочих дней.
Кроме того правительство готовит меры для дополнительной поддержки занятости, в том числе привлекает людей на общественные работы.
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