Голикова прокомментировала ситуацию с безработицей в России

В настоящее время в России безработными зарегистрированы 1 млн 665 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы понимаем, что проблемы на рынке труда есть, мы видим, и мы мониторируем это в ежедневном режиме относительно того, как развивается ситуация», — уточнила она.

По ее словам, все будет зависеть от дальнейшей ситуации на рынке труда после окончания режима нерабочих дней.

Кроме того правительство готовит меры для дополнительной поддержки занятости, в том числе привлекает людей на общественные работы.

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