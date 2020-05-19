Богатые россияне начали покупать бункеры

Богатые россияне начали массово покупать бункеры-убежища на фоне пандемии коронавируса, сообщает Forbes.

Гари Линч, главный менеджер крупного американского производителя бункеров Rising S Company, рассказал, что в первые три месяца 2020 года спрос на убежища вырос на 2000%. В калифорнийской компании Vivos сообщили об увеличении спроса на 1000%, продаж — на 400%.

По словам представителей компаний США, значительно вырос спрос со стороны российских граждан. По данным российской фирмы «Спецгеопроект», основные заказы на строительство бункеров идут из Москвы (Новая Рига, Рублевка, Ярославка, Дмитровка), Санкт-Петербурга и прилегающих областей. Стоимость бункера под землей начинается от 10 млн рублей.

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