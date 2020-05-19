ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ежемесячный отчет Минфина об исполнении федерального бюджета.

Так, этот показатель в 2020 году составил 6,3 трлн рублей, что на 2,4 трлн рублей меньше, чем в 2019 году.

Кроме того, номинальный ВВП в апреле оказался примерно на треть меньше, чем в марте. При этом реальный ВВП за апрель станет известен в конце мая.

Как отмечается, такое снижение могли вызвать введенный в стране режим самоизоляции и резкое падение цен на нефть.

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