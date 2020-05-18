ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей

Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Газпромбанка.

ЦБ совершил валютные вливания в размере $6,6 млрд, что помогло не допустить обвала рубля. Как посчитал банк, без поддержки регулятора курс доллара поднялся бы выше 110 рублей.

Однако ежедневная продажа $250-300 млн в марте и апреле по новому курсу позволила удержать рубль. В конце апреля доллар стоил 74,4 рубля.

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