АБР указала на уязвимость алиментов для списания по долгам

Российские банки не уверены в возможности корректно отслеживать поступления на счета россиян алиментов, которые по закону нельзя взыскивать для погашения долгов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Начальник правового управления Ассоциация банков России Сергей Клименко заявил, что соответствующие письма АБР направила Минюсту и Центробанку.

С 1 июня начинают действовать поправки в закон «Об исполнительном производстве», согласно которому судебные приставы на могут взыскивать с граждан за долги выплачиваемые государством социальные пособия. Для этого виды доходов россиян будут маркироваться.

Однако, по словам Клименко, могут возникнуть проблемы в случае с переводами между физлицами, которые никак не маркируют операции. В частности, речь идет об алиментах.

В таком случае, клиенты будут жаловаться на некорректные списания, а банки будут подвергаться административной ответственности. В связи с этим, АБР просит снять с банков ответственность за возможные нарушения правил маркировки клиентами или разъяснить нововведение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— АБР попросила ЦБ дать гражданам пояснение по налогу с процентных доходов