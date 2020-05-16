Минтранс намерен начать выплаты в рамках господдержки авиакомпаниям до конца мая

Российские авиакомпании могут получить первые субсидии, установленные на фоне кризиса отрасли из-за пандемии коронавируса нового типа, до конца мая, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих. Об этом сообщает «Интерфакс».

В настоящее время авиакомпании уже обращаются за данными выплатами, рассказал министр.

«Я думаю, что мы попробуем до конца мая первые транши этой поддержки начать выдавать», – отметил Дитрих.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило 23,4 млрд руб. в качестве компенсации ущерба, понесенного российскими авиаперевозчиками из-за пандемии COVID-19. Авиакомпании смогут потратить средства на выплату зарплат авиационному персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки самолетов, операционную деятельность и содержание имущества.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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