Трамп сообщил о «потере вкуса» к торговой сделке США и Китая

Президент США Дональд Трамп сказал, что «потерял вкус» к торговой сделке с китайской стороной. Об этом сообщает The Washington Post.

Соответствующее заявление американский лидер сделал во время беседы с журналистами перед вылетом в загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде.

Он отметил, что не хочет разговаривать с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Не знаю, каким-то образом я немного потерял вкус к ней, понимаете», — заключил Трамп.

По его мнению, Китай «много тратит» в рамках реализации сделки, первая фаза которой была заключена в начале 2020 года.

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