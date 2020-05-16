Россия стала в три раза меньше вкладываться в гособлигации США в марте 2020 года

В Минфине США заявили, что Россия сократила вклады в гособлигации США в марте 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, вложения российской стороны в ценные бумаги снизились в три раза до $3,85 млрд.

Из этой суммы, как отмечает минфин, $3,381 млрд составляют вклады в долгосрочные бумаги, а $473 млн — в краткосрочные.

Ведомство заявляет, что ранее Россия увеличивала вложения, а это снижение в американские гособлигации стало первым существенным. Таким образом, Россия не составляет топ-30 держателей госдолга США.

Как приводит минфин, на первом месте по вложениям находится Япония с $1,271 трлн, затем идет Китай с $1,081 трлн, а замыкает тройку Британия с $395,3 млрд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— SCMP: Китай может продать часть госдолга США

— Опять прикупили: почему Россия вкладывается в бумаги США