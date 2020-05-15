В России могут упростить процедуру банкротства
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Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий законопроект.
Внесудебным банкротством граждан будут заниматься приставы и многофункциональные центры (МФЦ).
Данная процедура будет доступной для граждан с долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, у которых приставы не обнаружили имущества для конфискации и закрыли исполнительное производство по этой причине.
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