Россиянам могут начать выдавать пособия на маски и перчатки

В Национальном родительском комитете (НРТ) предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки масок и перчаток. Об этом сообщает RT.

Инициатором нововведения стала глава НРК Ирина Волынец.

На это ее натолкнул тот факт, что нарушение масочного режима во многих регионах наказывается штрафом, однако не все жители России могут позволить себе средства индивидуальной защиты.

«В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России», — говорится в обращении НРК.

Согласно данной идее, пособие граждане будут получать каждый месяц до окончания пандемии COVID-19. В качестве возможной альтернативы Волынец предложила бесплатную выдачу жителям страны определенного количества масок и перчаток.

Отмечается, что обращение уже было направлено в правительство России.