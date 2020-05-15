Евро опустился ниже 79 рублей впервые с начала марта

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Евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, курс евро в 10.59 мск опустился до 78,98 рублей.

Доллар находился на отметке 73,0375 рублей.

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