Глава Ростуризма призвала власти регионов поддержать внутренний туризм

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Зарина Догузова Зарина Догузова
Зарина Догузова
Федеральное агентство по туризму

Глава Ростуризма Зарина Догузова призвала власти регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее письмо, направленное российским губернаторам.

Руководитель ведомства в своем послании заявила о важности сохранения объема региональных бюджетных ассигнований на туризм. Кроме того, Догузова в своем обращении попросила региональные власти по возможности направить «дополнительные средства на его развитие и продвижение».

По ее словам, внутренний туризм «должен стать мощнейшим драйвером создания новых рабочих мест, развития многих секторов экономики и территорий» России.