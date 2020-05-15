Глава Ростуризма призвала власти регионов поддержать внутренний туризм

Глава Ростуризма Зарина Догузова призвала власти регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее письмо, направленное российским губернаторам.

Руководитель ведомства в своем послании заявила о важности сохранения объема региональных бюджетных ассигнований на туризм. Кроме того, Догузова в своем обращении попросила региональные власти по возможности направить «дополнительные средства на его развитие и продвижение».

По ее словам, внутренний туризм «должен стать мощнейшим драйвером создания новых рабочих мест, развития многих секторов экономики и территорий» России.