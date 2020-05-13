Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина

Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер. Об этом сообщает ТАСС.

Предложения по возрождению туротрасли были озвучены совместно с представителями бизнеса и экспертами.

План, по заявлению ведомства, будет составлен с учетом правил безопасности для туристов. При этом в плане будут учитываться «привлекательность турпродукта».

Кроме того, ведомство совместно с бизнесом предложило включить в список системообразующих предприятий ключевых представителей гостиничной отрасли.

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