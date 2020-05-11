Brent опустилась ниже $30 за баррель
Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки в $30 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так цена июльских фьючерсов Brent опускалась ниже 5,23%, достигнув отметки в $29,35 за баррель, по данным на 21.17 по мск.
Позднее, по данным на 21.25 по мск, Brent замедлила падение и торговалась на отметке около $29,90 за баррель.
В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.
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