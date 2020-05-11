Саудовская Аравия снизит нефтедобычу еще на 1 млн баррелей в сутки
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Власти Саудовской Аравии объявили о решении страны сократить добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки в дополнение к соглашению в рамках ОПЕК+, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства энергетики королевства.
«Цель дополнительного сокращения добычи — сподвигнуть других участников соглашения выполнить условия сделки и даже обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи», — заявили в саудовском минэнэрго.
Таким образом объем ежедневно добываемой нефти в Саудовской Аравии составит около 7,5 млн баррелей в сутки. Соответствующее распоряжение ведомство направило в госкомпанию Saudi Aramco.
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