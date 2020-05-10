ФСИН получит 230,1 млн рублей на выплаты сотрудникам в условиях пандемии

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Правительство России выделило Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) 230,1 млн рублей на стимулирующие выплаты сотрудникам в условиях пандемии коронавируса, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства будут направлены на выплаты сотрудникам ФСИН, которые работают с лицами, болеющими новой коронавирусной инфекцией, говорится в распоряжении. Отмечается, что средства получат не менее 8,5 тысячи человек.

По последним данным, в России зафиксировано 209 688 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1 915 – с летальным исходом. Выздоровели 34 306 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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