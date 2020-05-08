Еврогруппа выделит на борьбу с коронавирусом в Европе почти $260,5 млрд

Совет министров финансов зоны евро (Еврогруппа) обсудил финансирование программы по оказанию экстренной помощи европейским странам в рамках борьбы с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Осуждение проходило в формате видеоконференции.

В распространенном заявлении говорится о том, что программа кризисной поддержки была согласована. Ее бюджет составит почти $260,5 млрд.

Сроком начала действия программы было обозначено 1 июня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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