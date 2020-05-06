Собянин назвал снятие ограничений для предприятий сферы услуг в Москве преждевременным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что приостанавливать режим ограничения работы для предприятий сферы услуг в столице пока преждевременно.

По его словам, работа таких предприятий может спровоцировать рост заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Речь идет о салонах красоты, парикмахерских, а также предприятиях торговли и других сфер услуг.

В связи с этим, ограничения по ним должны оставаться жесткими, отметил градоначальник.