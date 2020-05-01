Правительство выделило 500 млн рублей на допвыплаты россиянам за границей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении 500 млн рублей на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с коронавирусом. Документ опубликован на сайте правительства.
Уточняется, что средства пойдут на оказание социальных услуг – оплату временного проживания, питания и на другие социальные нужды.
Кроме того, финансовую помощь можно будет использоваться для оплаты сборов за продление срока действия виз и других документов, которые позволяют россиянам находиться за границей.
Деньги были выделены из резервного фонда правительства.
Министерству иностранных дел поручено осуществлять контроль за эффективным использованием денежных средств.
4 апреля Россия официально прекратила выполнять международные рейсы для возвращения на родину россиян, находящихся в иностранных государствах, на фоне пандемии коронавируса нового типа.
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