Правительство выделило 500 млн рублей на допвыплаты россиянам за границей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении 500 млн рублей на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с коронавирусом. Документ опубликован на сайте правительства.

Уточняется, что средства пойдут на оказание социальных услуг – оплату временного проживания, питания и на другие социальные нужды.

Кроме того, финансовую помощь можно будет использоваться для оплаты сборов за продление срока действия виз и других документов, которые позволяют россиянам находиться за границей.

Деньги были выделены из резервного фонда правительства.

Министерству иностранных дел поручено осуществлять контроль за эффективным использованием денежных средств.

4 апреля Россия официально прекратила выполнять международные рейсы для возвращения на родину россиян, находящихся в иностранных государствах, на фоне пандемии коронавируса нового типа.

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