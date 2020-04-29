В Москве рассказали, какие отрасли освободят от ограничений в первую очередь

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В Москве ограничения, введенные из-за коронавируса, в первую очередь снимут с промышленности и строительной отрасли, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.

«В первую очередь послабления коснутся строительной отрасли, предприятий промышленности. В последующем это будет касаться бытовых услуг и непродовольственной торговли», — рассказал Ефимов.

Заммэра добавил, что ограничения будут сниматься поэтапно.

В Москве коронавирусом заразились 50 тысяч, скончались 546 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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