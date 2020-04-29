Новак: нефтяные компании России не обращались за господдержкой из-за коронавируса

Крупные российские нефтяные компании не обращались за государственной поддержкой из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал министр энергетики Александр Новак.

«На данный момент особых мер поддержки нашим крупным компаниям не требуется, заявок на оказание государственной помощи нет», — сказал глава Минэнерго.

Это связано с тем, что все инвестиционные проекты финансируются рыночным способом в рамках общего банковского кредитования и использования собственных средств компании, пояснил министр.

Ранее Александр Новак посчитал, что апрель 2020 года может оказаться самым тяжелым месяцем в нефтяной отрасли за всю историю.

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