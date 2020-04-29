Российский бизнес сможет подать заявление на грантовую поддержку с 1 мая

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Заявление на предоставление грантов на зарплату смогут подать представители среднего и малого бизнеса в пострадавших отраслях, начиная с 1 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что всего на реализацию программы предусмотрено 80 млрд рублей.

Он уточнил, что грантовая поддержка будет исходить из минимального размера зарплаты на каждое рабочее место предприятия. Гранты будут выплачиваться в период с мая по июнь 2020 года.

Решетников добавил. что право на предоставления грантов имеют те предприятия, у которых по меньшей мере один код деятельности находился в перечне ОКВЭД пострадавших отраслей.

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