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Компания-оператор проекта строительства газопровода «Северного потока - 2» рассказала, что не получала никаких оповещений о судебных разбирательствах, в которых могут быть затронуты активы компании. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь компании Йенс Мюллер.

Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского «Газпрома» в Европе. В первую очередь, он предлагает арестовать акции компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, что помешает строительству второй ветки «Северного потока – 2», отметил Ковальский.

«Nord Stream 2 AG не знает о каких-либо судебных разбирательствах», — ответил Мюллер.

Стокгольмский арбитражный суд изменил формулу образования цены на покупку Польшей российского газа с 1 января 2014 года, что указывает на наличие разницы, которая должна быть возвращена «Газпромом». Ямальский контракт, по которому Россия поставляет в Польшу 10 млрд кубометров газа, действует до 2022 года. Польская сторона считает цену на газ по данному контракту завышенной.

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