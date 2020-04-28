Минэнерго гарантировало отсутствие дефицита топлива в России

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Министр энергетики России Александр Новак гарантировал, что в стране не будет дефицита топлива при любом развитии ситуации на рынке. Об этом он написал в колонке для журнала «Энергетическая политика».

По его словам, ведомство регулярно мониторит ситуацию с запасами топлива во всех регионах страны. В частности, анализируются цены на бензин и топливо, в том числе и на АЗС. Это позволяет не допустить несоразмерного сокращения предложения на рынке нефтепродуктов.

«При любом развитии ситуации мы гарантируем, что дефицита не будет», — подчеркнул Новак.

Текущие цены на топливо являются стабильными. По его данным, стоимость АИ-92 с начала 2020 года не поменялась, а цены на оптовых базах уменьшились на 3%. Годовой индекс цен на бензин составил 1,7%, дизельное топливо летнее – 3%, что ниже уровня инфляции. Цены на авиакеросин снизились на 41,5% с начала года, заключил Новак.

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