Правительство выделит 2 млрд рублей на препараты от редких заболеваний

Правительство выделит на препараты для людей с редкими заболеваниями из федерального бюджета России еще 2 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По словам премьера, с 1 января 2020 года в список больных, имеющих право на получение бесплатных лекарств, вошли граждане еще с двумя редкими заболеваниями — с дефицитом факторов свертывания крови и апластической анемией.

Ранее также сообщалось, что кабинет министров выделил более 273 млн рублей на препарат «Онкаспар» для детей с тяжелой патологией.

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