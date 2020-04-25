Орешкин заверил, что у России достаточно ресурсов для быстрого восстановления
У России достаточно ресурсов, чтобы быстро восстановиться после кризиса, вызванного коронавирусом, заверил помощник президента Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24».
«У России есть все ресурсы для того, чтобы восстановление из текущего экономического кризиса было максимально быстрым», — сказал Орешкин.
Помощник президента уточнил, что российская экономика подошла гораздо более подготовленной к нынешнему кризису по сравнению с 2008-2009 годами.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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