Помогающим в борьбе с коронавирусом студентам назначат стимулирующие выплаты

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил назначить стимулирующие выплаты студентам медвузов, которые помогают больным коронавирусом. Такое решение было принято по итогам заседания президиума Координационного совета, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что выплаты получат студенты четвертых и пятых курсов, которые безвозмездно помогают в медучреждениях с больными коронавирусной инфекцией в легкой форме.

В связи с этим глава правительства поручил Минздраву за 28 дней информировать российские регионы о выплатах и проследить за выполнением этого поручения.

По последний данным, в России заразились вирусом более 74,5 тыс. человек, выздоровели 6 250 пациентов, а умер — 681.

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