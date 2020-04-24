ЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции. Об этом сообщает ТАСС.
Она отметила, что если Центробанк просто напечатает валюту и раздаст гражданам по нулевой ставке, это к хорошему не приведет.
Набиуллина напомнила о ситуации с экономикой в 1990-х годах в России.
«Это приведет к «взрыву» инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить», — отметила глава ЦБ.
Ранее регулятор сообщил, что годовая инфляция в марте 2020 года повысилась до 2,5%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин оценил политику ЦБ за последние годы
— ЦБ спрогнозировал падение ВВП на 4-6% в 2020 году