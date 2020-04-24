ЦБ спрогнозировал падение ВВП на 4-6% в 2020 году

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Банк России спрогнозировал падение ВВП страны в 2020 году на 4-6%, сообщается в пресс-релизе регулятора.

В ЦБ отметили, что распространение коронавируса в России, ограничительные меры, связанные с ним, а также падение мировых цен на энергоносители существенно сказываются на экономической активности. В связи с этим, регулятор пересмотрел свой прогноз на ближайшие годы.

Так, по оценке Банка России, ВВП страны снизится в 2020 году на 4-6%. Затем ожидается рост российской экономики на 2,8–4,8% в 2021 году и на 1,5–3,5% в 2022 году. Прогноз основан на средней цене нефти Urals в $27 за баррель в 2020 году и ее последующем повышении до $35 и $45 в 2021 и 2022 годах соответственно.

В регуляторе отметили, что динамика восстановления экономики будет зависеть от мер правительства и ЦБ.

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