Центробанк дал прогноз по инфляции

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В 2020 году динамика инфляции будет во многом формироваться за счет падения внутреннего и внешнего спроса. Об этом сообщается на сайте Центробанка России.

Отмечается, что ослабление спроса существенно повлияет на дезинфляционный фактор, зависящий от введенных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, годовая инфляция в марте текущего года повысилась до 2,5% (с 2,3% в феврале). По предварительным данным, годовой темп прироста потребительских цен составил около 3,1%.

По данным ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция достигнет 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

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