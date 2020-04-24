В Минобрнауки высказались о снижении стоимости обучения в вузах из-за пандемии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/911/12965911/Depositphotos_95725198_l-2015-pic905-895x505-89297.jpg">

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, возможно ли снижение стоимости обучения из-за перевода студентов на дистанционное обучение, передает РИА «Новости».

По его словам, отношения университета и студента оформляются договором, в котором закреплены условия обучения. Поэтому снижать стоимость обучения можно только при ухудшении его качества.

«Вопрос об изменении стоимости правомерно ставить только в том случае, если качество образовательных услуг было очевидным образом снижено», — добавил он.

На данный момент в России заразились коронавирусом более 62 тыс. человек, выздоровели свыше 4,8 тыс. пациентов, а умерли — 555. Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минпросвещения запускает телевещание для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ

— Российским семьям со школьниками передали 50 тыс. компьютеров для онлайн-учебы

— Число госпитализаций в Москве с подозрением на COVID-19 достигло 1900 в сутки