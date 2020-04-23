Набиуллина определила накопленный запас прочности капитала банковской системы

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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что накопленный запас прочности капитала банковской системы в России составляет около 5 трлн рублей, передает телеканал «Россия 24».

Набиуллина отметила, что российские банки вошли в период в хорошей форме и с запасами ликвидности капитала. Поэтому они смогут выдержать даже большой объем убытков.

По оценке Центробанка, накопленный запас прочности по капиталу на данный момент — это около 5 трлн руб. При это в настоящее время заметен профицит ликвидности в банковской сфере в размере около 2,5 трлн руб.

«На руках у банков также есть до 8 трлн руб., которые они могут получить либо на рынке, либо у ЦБ», — резюмировала Набиуллина.

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