Набиуллина назвала беспрецедентным масштаб реструктуризации кредитов в России

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки менее чем за месяц получили заявок на реструктуризацию кредитов больше, чем за весь прошлый год, передает ТАСС.

Масштаб реструктуризации в стране беспрецедентный, подчеркнула Набиуллина.

Она также сообщила, что в последние недели растет необходимость реструктуризации кредитов крупных компаний.

Ранее глава ЦБ заявила, что в 2020 году мировую экономику ждет более значительный спад, чем при глобальном кризисе 2008–2009 годов.

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