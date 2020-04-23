Набиуллина назвала беспрецедентным масштаб реструктуризации кредитов в России
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки менее чем за месяц получили заявок на реструктуризацию кредитов больше, чем за весь прошлый год, передает ТАСС.
Масштаб реструктуризации в стране беспрецедентный, подчеркнула Набиуллина.
Она также сообщила, что в последние недели растет необходимость реструктуризации кредитов крупных компаний.
Ранее глава ЦБ заявила, что в 2020 году мировую экономику ждет более значительный спад, чем при глобальном кризисе 2008–2009 годов.
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