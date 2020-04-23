Экономисты оценили возможный ущерб бюджету России от снижения цен на нефть
Специалисты Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова оценили возможный ущерб российскому бюджету при снижении среднегодовой цены на нефть, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы исследования.
В соответствии с расчетами экономистов, при снижении среднегодовой цены на нефть до $30 за баррель бюджет России потеряет 2,5 трлн рублей. Если цена опустится до $20 за баррель, ущерб составит около 3 трлн рублей, а при падении нефти до $10 – 4,7 трлн рублей.
При этом падение среднегодовой цены на нефть до $1 за баррель приведет к ущербу в 2 трлн рублей, следует из исследования. Эксперты поясняют, что в этом случае потери будут частично компенсированы девальвацией рубля.
Отмечается, что специалисты РЭУ не исключают сильного снижения цены на российскую нефть практически до $0 за баррель, однако падение среднегодовой цены ниже $30 остается маловероятным.