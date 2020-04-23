Экономисты оценили возможный ущерб бюджету России от снижения цен на нефть

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Специалисты Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова оценили возможный ущерб российскому бюджету при снижении среднегодовой цены на нефть, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы исследования.

В соответствии с расчетами экономистов, при снижении среднегодовой цены на нефть до $30 за баррель бюджет России потеряет 2,5 трлн рублей. Если цена опустится до $20 за баррель, ущерб составит около 3 трлн рублей, а при падении нефти до $10 – 4,7 трлн рублей.

При этом падение среднегодовой цены на нефть до $1 за баррель приведет к ущербу в 2 трлн рублей, следует из исследования. Эксперты поясняют, что в этом случае потери будут частично компенсированы девальвацией рубля.

Отмечается, что специалисты РЭУ не исключают сильного снижения цены на российскую нефть практически до $0 за баррель, однако падение среднегодовой цены ниже $30 остается маловероятным.