Россияне начали скупать соль для профилактики COVID-19

<img src="">

В апреле в России повысился спрос на пищевую соль. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

Входящие в «Руспродсоюз» производители соли отметили, что число заказов на поставки соли выросло на 20% после рекомендаций Минздрава России использовать соляной раствора для профилактики заражения COVID-19.

В связи с этим, изготовители пищевой соли начали наращивать производство.

При этом уточняется, что производственные мощности предприятий России могут полностью удовлетворить нынешний повышенный спрос, а также при необходимости дополнительно выпустить нужное количество продукта.

До этого Минздрав России в рекомендациях по борьбе с коронавирусом назвал соль средством профилактики от новой инфекции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минздрав порекомендовал соль для профилактики коронавируса

— Минздрав России выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса