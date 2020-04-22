Россияне начали скупать соль для профилактики COVID-19
В апреле в России повысился спрос на пищевую соль. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».
Входящие в «Руспродсоюз» производители соли отметили, что число заказов на поставки соли выросло на 20% после рекомендаций Минздрава России использовать соляной раствора для профилактики заражения COVID-19.
В связи с этим, изготовители пищевой соли начали наращивать производство.
При этом уточняется, что производственные мощности предприятий России могут полностью удовлетворить нынешний повышенный спрос, а также при необходимости дополнительно выпустить нужное количество продукта.
До этого Минздрав России в рекомендациях по борьбе с коронавирусом назвал соль средством профилактики от новой инфекции.
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