Цена нефти WTI снова упала до отрицательных значений

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Цена майских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской бирже снова опустилась до отрицательных значений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Цена фьючерсных контрактов на техасскую нефть достигла -$0,3 за баррель.

Ранее сообщалось, что стоимость WTI поднялась до положительных значений после рекордного обвала на 300%.

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