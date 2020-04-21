Цена нефти WTI снова упала до отрицательных значений
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Цена майских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской бирже снова опустилась до отрицательных значений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Цена фьючерсных контрактов на техасскую нефть достигла -$0,3 за баррель.
Ранее сообщалось, что стоимость WTI поднялась до положительных значений после рекордного обвала на 300%.
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