Трамп заявил, что США намерены полностью заполнить свои нефтяные нацрезервы

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Президент США Дональд Трамп назвал нынешние цены на нефть «очень интересными», отметив, что они позволят полностью заполнить национальные резервы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что США намерены закачать в свои стратегические резервы нефти до 75 млн баррелей.

«И это будет впервые за долгое время, когда они заполнены», — добавил Трамп.

В понедельник, 21 апреля, майские фьючерсы на нефть WTI впервые в истории обрушились до отрицательных значений. Падение котирово в определенной достигало -$40,32 за баррель.

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