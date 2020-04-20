Мишустин пообещал расширить программу льготных зарплатных кредитов

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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания Евразийского... Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания Евразийского...
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания Евразийского...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России расширят программу беспроцентных кредитов для выплаты заработных плат на средний и крупный бизнес, цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что необходимо помогать наиболее пострадавшим из-за пандемии коронавирусной инфекции предприятиям. Так как небольшие компании уже получают финансовую помощь от государства, необходимо переключить внимание и на поддержку средних и крупных компаний.

«Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты», — рассказал Мишустин.

По его словам, решения о помощи предприятиям будут приняты в ближайшее время.

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