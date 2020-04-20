Костин: рубль начнет укрепляться в 2021 году

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Банк России в текущем году способен поддерживать курс национальной валюты на приемлемом уровне, а ожидать укрепление рубля можно уже с начала 2021 года, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.

«В дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится. На мой взгляд, у ЦБ и Министерства финансов есть возможность в случае необходимости поддерживать курс», — сказал Костин.

Он добавил, что текущая неопределенная ситуация со стоимостью валюты на рынке обусловлена эмоциональным, а не расчетливым подходом инвесторов.

По его мнению, в настоящее время ЦБ поступает правильно, не повышая ключевую ставку. Тем не менее регулятор мог бы также начать предоставлять банкам «более дешевые деньги» для выделения помощи гражданам и частному сектору.

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