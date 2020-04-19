Орешкин: экономика России пройдет второй квартал года с негативными цифрами
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Российскую экономику ожидают «серьезные негативные цифры» по результатам второго квартала текущего года, заявил помощник президента России Маским Орешкин. Об этом сообщает ТАСС.
Для того, чтобы сгладить сложившийся кризис, потребуется своевременная реакция, подчеркнул помощник главы государства.
В настоящее время мировая экономика переживает сложный период из-за пандемии коронавируса нового типа.
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