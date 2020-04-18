Зоопарки и торговлю одеждой включили в список пострадавших от COVID-19 отраслей

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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания Евразийского... Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания Евразийского...
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания Евразийского...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил в список пострадавших от коронавируса отраслей музеи, зоопарки, а также торговлю одеждой, обувью и автомобилями. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Отмечается, что изменения были внесены в раздел «Культура, организация досуга и развлечений» и «Розничная торговля непродовольственными товарами».

Теперь эти отрасли официально считаются в наибольшей степени пострадавшими в условиях пандемии коронавируса.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года.11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире выявлено 2,2 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.

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